Гол и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Вегас» «Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

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В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов (1-я минута), Том Уилсон (6), Йонас Зигенталер (36) и Никлас Бекстрем (52, 60). У «Голден Найтс» отличились Макс Пачиоретти (9) и Райлли Смит (38).

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов также записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон», одержавший шестую победу кряду, на своем льду встретится с «Аризоной», а «Вегас», потерпевший четвертое поражение в пяти последних матчах сезона, в гостях сыграет с «Детройтом».