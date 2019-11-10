«Оттава» взяла верх над «Каролиной», Наместников и Свечников отметились голами

Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется.03.09.2019 22:15БиатлонМысин Николай
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Трансферный бан пошел «Челси» на пользу. Лэмпард строит команду на годы впередНо другим клубам повторять «рецепт успеха» синих не стоит. Команда Романа Абрамовича имеет идеально выстроенную клубную систему.08.11.2019 10:30ФутболЗибрак Артем
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