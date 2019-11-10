«Оттава» взяла верх над «Каролиной», Наместников и Свечников отметились голами «Оттава» одержала победу над «Каролиной» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Загрузка... В составе «Сенаторз» заброшенными шайбами отметились Филип Хлапик (9-я минута), Владислав Наместников (17), Жан-Габриэль Пажо (17) и Брэди Ткачук (56). У «Харрикейнз» отличился Андрей Свечников (31). В следующем матче 12 ноября команды вновь сыграют между собой, но уже на площадке «Каролины».