Гол Барбашева помог «Сент-Луис» обыграть в овертайме «Калгари»

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Иван Барбашев (4-я минута), Райан О'Райлли (34). У «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук (51) и Трэвис Хэмоник (57).
В овертайма победную шайбу на свой счет записал Дэвид Перрон (63).
В следующем матче «Сент-Луис», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Аризоны», а «Калгари», потерпевший второе поражение в шести последних матчах чемпионата, дома встретится с «Далласом».
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