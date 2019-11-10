Гол Барбашева помог «Сент-Луис» обыграть в овертайме «Калгари» «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Калгари» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Иван Барбашев (4-я минута), Райан О'Райлли (34). У «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук (51) и Трэвис Хэмоник (57).

В овертайма победную шайбу на свой счет записал Дэвид Перрон (63).

В следующем матче «Сент-Луис», одержавший седьмую победу кряду, на своем льду сыграет против «Аризоны», а «Калгари», потерпевший второе поражение в шести последних матчах чемпионата, дома встретится с «Далласом».