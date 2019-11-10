Андрей Козырев: Еще не до конца осознали, что произошло - Советский спорт
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10 ноября 2019 11:50ХоккейСоловьев Павел

Андрей Козырев: Еще не до конца осознали, что произошло

Главный тренер сборной России (U-17) Андрей Козырев прокомментировал победу в финале Мирового кубка вызова с командой США (6:2).

«Все эмоции остались на льду, сейчас присутствует небольшое опустошение. Мы пока ещё не до конца осознали, что произошло. Эмоции, конечно, будут, но чуть позже.

Когда поняли, что завоевали золото, почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Уверен, выиграть помогло терпение. Мы терпели и выиграли. Сегодня все играли за команду.

Чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков, и это тоже сказалось на результате и нашей победе», — цитирует Козырева пресс-служба ФХР.

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