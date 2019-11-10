Виктор Хедман: Я приехал домой, смог два раза победить, это потрясающе

- Для меня и партнеров опыт был невероятным. Я приехал домой, смог два раза победить. Это потрясающе. На этой неделе я был просто суперсчастлив, - цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в первой встрече «Тампа-Бэй» одержала победу - 3:2, а во втором переиграла «Баффало» со счетом 5:3. Хедман набрал в этих двух играх 2 (1+1) очка.
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