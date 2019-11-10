Кросби получил травму в матче с «Чикаго» Капитан «Питтсбург Пингвиз» в третьем периоде ушел со льда после попадания шайбы.

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«Новости о состоянии здоровья Кросби появятся в понедельник», - заявил главный тренер Майк Салливан.

«Питтсбург» уже играет без Криса Летанга и Патрика Хорнквиста, но, к счастью, вернулся из лазарета Евгений Малкин, который поучаствовал в обеих шайбах «Пингвинз», набрав в матче два очка за результативные передачи.

«Питтсбург» победил «Чикаго» по буллитам со счетом 3:2.