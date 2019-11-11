«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал три очка - Советский спорт
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11 ноября 2019 00:20ХоккейГичунцев Артур

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал три очка

Встреча прошла в Нью-Йорке.

Хоккеисты «Флориды» нанесли домашнее поражение игрокам «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе «пантер» три очка набрал российский форвард Евгений Дадонов, отдавший две голевые передачи. Также в его активе один гол. Его соотечественник из «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя ассистами. Еще один голевой пас на счету форварда хозяев Павла Бучневича.

Судьба поединка решилась в серии буллитов (6:5 Б). В основное время команды забросили по пять шайб, а в овертайме не смогли выявить победителя.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Флорида Пантерз» – 5:6 Б (1:2, 4:2, 0:1)

Голы: Голы: 1:0 – 05:06, Линдгрен (Строум, Панарин); 1:1 – 18:13, Барков (Дадонов); 1:2 – 18:43, Тонинато (Хант, Уигар); 2:2 – 21:28, Хитил (Бучневич, Крайдер); 2:3 – 24:42, Дадонов (Барков, Юбердо), в большинстве; 3:3 – 25:31, Шей; 4:3 – 27:31, Какко (Строум, Деанджело), в большинстве; 4:4 – 28:30, Ватрано (Дадонов); 5:4 – 38:35, Крайдер (Фокс, Панарин), в большинстве; 5:5 – 47:01, Бойл (Яндл, Хоффман); Трочек – 65:00, Трочек (победный буллит).

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