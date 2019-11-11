«Виннипег» прервал победную серию «Далласа»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» – «Даллас» завершился победой хозяев в овертайме 3:2 ОТ.
В составе победителей две шайбы в основное время забросили Патрик Лайне и Эндрю Копп. Решающий гол в активе Марка Шайфли. У гостей отличились Маттиас Янмарк и Радек Факса.
Следующий матч «Джетс» проведут 13 ноября. В этот день им предстоит встреча с «Колорадо», а «Старз» 14-го числа сыграют против «Калгари».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» – «Даллас» – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Лайне (Пионк, Уилер, большинство), 19:33 – 1:0. Янмарк (Дикинсон), 25:22 – 1:1. Факса (Линделль, Гурьянов), 30:27 – 1:2. Копп (Пулман, Лаури), 41:52 – 2:2. Шайфли (Моррисси), 60:21 – 3:2.
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