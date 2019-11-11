Макдэвид признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ Канадец сделал хет-трик в ворота «Анахайма».

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой воскресенья в НХЛ.

22-летний канадец оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (6:2). Теперь на его счету 30 (11+19) очков в 19 матчах. В игре с «утками» Макдэвид преодолел отметку в 400 очков за карьеру в лиге.

Второй звездой дня назван форвард «Чикаго» Патрик Кейн. 30-летний американец оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Торонто» (5:4). У Кейна 20 (8+12) очков в 17 играх.

Третьей звездой признан партнер Макдэвида – Леон Драйзайтль. 24-летний немец отметился четырьмя результативными передачами и с 34 (14+20) очками вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона.