Макдэвид признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ - Советский спорт
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11 ноября 2019 15:57ХоккейЛипкин Антон

Макдэвид признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ

Канадец сделал хет-трик в ворота «Анахайма».

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой воскресенья в НХЛ.

22-летний канадец оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (6:2). Теперь на его счету 30 (11+19) очков в 19 матчах. В игре с «утками» Макдэвид преодолел отметку в 400 очков за карьеру в лиге.

Второй звездой дня назван форвард «Чикаго» Патрик Кейн. 30-летний американец оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Торонто» (5:4). У Кейна 20 (8+12) очков в 17 играх.

Третьей звездой признан партнер Макдэвида – Леон Драйзайтль. 24-летний немец отметился четырьмя результативными передачами и с 34 (14+20) очками вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона.

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