Антон Худобин: Набирать очки – всегда здорово - Советский спорт
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11 ноября 2019 16:57ХоккейЛипкин Антон

Антон Худобин: Набирать очки – всегда здорово

Российский голкипер отразил 26 бросков, а его «Даллас» проиграл в овертайме «Виннипегу».

Голкипер «Далласа» Антон Худобин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:3 OT).

«Набирать очки – всегда здорово, – приводит слова 33-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – Но выиграть все 82 матча невозможно.

Иногда мы будем проигрывать матчи, в которых ведем одну шайбу. Но в то же время мы будем и выигрывать матчи, в которых проигрываем одну, две, даже три шайбы. Проигрывать неприятно. Но все равно надо просто двигаться вперед».

Отметим, что Худобин отразил 26 из 29 бросков и прервал свою трехматчевую победную серию.

У «Далласа» стало 18 очков и пятое место в Центральном дивизионе. В следующем матче 13 ноября «звезды» сыграют в гостях с «Калгари».

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