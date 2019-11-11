Антон Худобин: Набирать очки – всегда здорово

Голкипер «Далласа» Антон Худобин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:3 OT).
«Набирать очки – всегда здорово, – приводит слова 33-летнего российского вратаря официальный сайт лиги. – Но выиграть все 82 матча невозможно.
Иногда мы будем проигрывать матчи, в которых ведем одну шайбу. Но в то же время мы будем и выигрывать матчи, в которых проигрываем одну, две, даже три шайбы. Проигрывать неприятно. Но все равно надо просто двигаться вперед».
Отметим, что Худобин отразил 26 из 29 бросков и прервал свою трехматчевую победную серию.
У «Далласа» стало 18 очков и пятое место в Центральном дивизионе. В следующем матче 13 ноября «звезды» сыграют в гостях с «Калгари».
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