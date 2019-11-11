Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду Капитан «нефтяников» забил три гола «Анахайму» за 16 минут 19 секунд игрового времени.

Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:2) высказался о хет-трике форварда Коннора Макдэвида.

«Вот что происходит с соперником, когда вы отнимаете у Макдэвида возможность четыре минуты выходить на площадку, – приводит слова Типпетта официальный сайт лиги. – Его голод до игры разрастается до неприличных размеров».

Отметим, что в матче с «Анахаймом» Макдэвид получил два малых штрафа и провел на льду всего 16 минут 19 секунд. Это минимальное игровое время для капитана «нефтяников» за два последних сезона, если не считать последний матч прошлого сезона с «Калгари», в котором 22-летний канадец получил травму.

Макдэвид был признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ.