Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду

Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:2) высказался о хет-трике форварда Коннора Макдэвида.
«Вот что происходит с соперником, когда вы отнимаете у Макдэвида возможность четыре минуты выходить на площадку, – приводит слова Типпетта официальный сайт лиги. – Его голод до игры разрастается до неприличных размеров».
Отметим, что в матче с «Анахаймом» Макдэвид получил два малых штрафа и провел на льду всего 16 минут 19 секунд. Это минимальное игровое время для капитана «нефтяников» за два последних сезона, если не считать последний матч прошлого сезона с «Калгари», в котором 22-летний канадец получил травму.
Макдэвид был признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ.
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