Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду - Советский спорт
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11 ноября 2019 18:28ХоккейЛипкин Антон

Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду

Капитан «нефтяников» забил три гола «Анахайму» за 16 минут 19 секунд игрового времени.

Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:2) высказался о хет-трике форварда Коннора Макдэвида.

«Вот что происходит с соперником, когда вы отнимаете у Макдэвида возможность четыре минуты выходить на площадку, – приводит слова Типпетта официальный сайт лиги. – Его голод до игры разрастается до неприличных размеров».

Отметим, что в матче с «Анахаймом» Макдэвид получил два малых штрафа и провел на льду всего 16 минут 19 секунд. Это минимальное игровое время для капитана «нефтяников» за два последних сезона, если не считать последний матч прошлого сезона с «Калгари», в котором 22-летний канадец получил травму.

Макдэвид был признан лучшим игроком воскресенья в НХЛ.

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