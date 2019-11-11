Кросби пропустит матч с «Рейнджерс» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби не сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 13 ноября и стартует в 3.30 по московскому времени.

Отмечается, что канадский нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку, а его место в тройке занял Джаред Макканн.

Напомним, капитан «пингвинов» получил травму в матче с «Чикаго». Он столкнулся с защитником соперника Эриком Густафссоном, а также получил повреждение ноги после попытки заблокировать шайбу.

В текущем сезоне 32-летний Кросби провел 17 матчей и набрал 17 (5+12) очков.