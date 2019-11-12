Две шайбы Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»
Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Аризоне» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
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В составе «Койотис» заброшенными шайбами отметились Клейтон Келлер (15-я минута), Кристиан Фишер (21-я) и Михаэль Грабнер (21-я). У «Кэпиталз» точными бросками отличились Евгений Кузнецов (29, 43) и Ти Джей Оши (59-я).
Победный буллит на свой счет записал Конор Гарленд (65).
Отметим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.
В следующем матче «Вашингтон», прервавший свою серию из шести побед подряд, на выезде сыграет против «Филадельфии», а «Аризона», одержавшая вторую победу в пяти последних встречах сезона, в гостях встретится с «Сент-Луисом».
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