Две шайбы Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной» Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Аризоне» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Загрузка... В составе «Койотис» заброшенными шайбами отметились Клейтон Келлер (15-я минута), Кристиан Фишер (21-я) и Михаэль Грабнер (21-я). У «Кэпиталз» точными бросками отличились Евгений Кузнецов (29, 43) и Ти Джей Оши (59-я). Победный буллит на свой счет записал Конор Гарленд (65). Отметим, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон», прервавший свою серию из шести побед подряд, на выезде сыграет против «Филадельфии», а «Аризона», одержавшая вторую победу в пяти последних встречах сезона, в гостях встретится с «Сент-Луисом».