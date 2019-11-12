Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»
Хоккеисты «Каролины» разгромили «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:2.
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В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогеле (1-я минута), Мартин Некас (18), Себастьян Ахо (25, 42), Хэйдн Флери (33), Дуги Хэмилтон (37), Райан Дзингел (54) и Джоэл Эмундсон (58). У «Сенаторз» точными бросками отличились Колин Уайт (39) и Брэди Ткачук (50).
Отметим, что нападающий «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет две результативные передачи.
В следующем матче «Каролина», прервавшая свою серию из четырех поражений, на выезде сыграет против «Баффало», а «Оттава», потерпевшая второе поражение в пяти последних встречах сезона, в гостях встретится с «Нью-Джерси».
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