Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ

В ночь на вторник «Вашингтон» на своем льду по буллитам уступил «Аризоне» со счетом 3:4. Кузнецов в этой встрече записал на свой счет две заброшенные шайбы.
Добавим, что первой звездой игрового дня был признан форвард «Каролины» Себастьян Ахо, оформивший дубль во встрече против «Оттавы» (8:2), а третьей - защитник «Харрикейнз» Джоэл Эдмундсон, набравший в игре с «Сенаторз» 3(1+2) очка за результативность.
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