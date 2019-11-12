Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В ночь на вторник «Вашингтон» на своем льду по буллитам уступил «Аризоне» со счетом 3:4. Кузнецов в этой встрече записал на свой счет две заброшенные шайбы.

Добавим, что первой звездой игрового дня был признан форвард «Каролины» Себастьян Ахо, оформивший дубль во встрече против «Оттавы» (8:2), а третьей - защитник «Харрикейнз» Джоэл Эдмундсон, набравший в игре с «Сенаторз» 3(1+2) очка за результативность.