«Даллас» выведет из обращения номер Зубова В следующем сезоне «Старз» увековечат 56-й номер Сергея Зубова.

- Замечательное известие. Очень ценю это. Для меня было честью играть за команду в течение длительного времени … И это очень радостные новости для моей семьи, друзей, моих партнеров. В этом есть и их заслуга, - приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Зубов будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Напомним, что в НХЛ Зубов выступал за «Рейнджерс» (1992-1995), «Даллас» (1996-2009) и «Питтсбург» (1995-1996). В регулярных чемпионатах НХЛ российский защитник провел 1068 матчей, набрав в них 771 (152+619) очко и еще 117 (24+93) в 164 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

Добавим, что Зубов дважды становился обладателем Кубка Стэнли - с «Рейнджерс» (1994 год) и с «Далласом» (1999). В двух сезонах он становился лучшим ассистентом регулярного чемпионата среди защитников (1994, 1998). Также Зубов четыре раза участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.