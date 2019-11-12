Джаред Макканн: Кросби невозможно заменить Нападающий «Питтсбурга» Джаред Макканн прокомментировал травму капитана команды Сидни Кросби.

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- Кросби невозможно заменить. Я буду играть в обычной манере, ничего не собираюсь менять. Мы будем стремиться к тому, чтобы создавать голевые моменты и надежно обороняться, - передает официальный сайт НХЛ слова форварда, который на тренировке в понедельник занял место Кросби в тройке с Гальченюком и Гюнтцелем.

Напомним, что Кросби травмировался в против «Чикаго» (3:2Б) – нападающий принял на себя бросок защитника «Блэкхокс» Эрика Густафссона и не смог продолжить встречу.

Позже главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что Кросби пропустит гостевой матч против «Рейнджерс», который состоится в ближайшую среду.