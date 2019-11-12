Ди-Джей Смит – о матче с «Каролиной»: Каждая наша ошибка завершалась голом, такое иногда случается

– Каждая наша ошибка завершалась голом, такое иногда случается. Они дома очень хорошо играют. Мы же просто движемся дальше. Я не буду сильно углубляться в анализ этого матча. Мы хорошо тренируемся, много работаем, – приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Добавим, что «Оттава», потерпевшая второе поражение в пяти последних встречах сезона, в гостях встретится с «Нью-Джерси».
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