«Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 19:23ХоккейГичунцев Артур

«Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду

Встреча прошла на домашней арене магнитогорского клуба.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Трактор» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Богдан Потехин, оформивший дубль, а также Деннис Расмуссен. У гостей это сделали Ессе Виртанен, Никита Щербак.

Таким образом, подопечные Ильи Воробьева одержали победу в четвертом матче подряд, а «Трактор» уступил во втором поединке кряду.

После этой игры «Магнитка» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, а клуб из Челябинска расположился на 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» – 5:2 – (1:1, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – 10 Яковлев (Нестрашил, Кулемин)

1:1 – 14 Виртанен (Кэйлоф, Кравцов)

2:1 – 26 Береглазов (Нестрашил, Мозякин)

3:1 – 26 Потехин (Буйницкий)

4:1 – 43 Расмуссен (Потехин, О'Делл)

5:1 – 50 Потехин (Локтионов)

5:2 – 56 Щербак

Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам, а Макдэвид – по очкам? Стоило Александру Великому покорить отметку 600, все вспомнили о вечном, казалось бы, достижении другого Великого – 894 гола за карьеру. Кое-кто даже включил обратный отсчет. После того как 22-летний Макдэвид в игре с «Анахаймом» набрал 400-е очко, есть повод снова обратиться к наследию Гретцки. 11.11.2019 12:45 Хоккей Славин Виталий
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей жене о защите чести и достоинства. 12.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
У Кузнецова украли хет-трик, у «Вашингтона» – победу Видеотехника в этот вечер сыграла против Ови и Ко. Подарила гол «Аризоне», который поначалу никто не заметил. А в овертайме отменила шайбу уже отплясывающих победный танец хозяев. В итоге «Кэпиталз» уступили по буллитам 3:4, но лидерство в общей таблице НХЛ сохранили. 12.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
20:30 Легкая атлетика Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года»
20:04 Футбол Станислав Черчесов – о тренерской деятельности: Первое время я вообще ничего не понимал
19:41 Футбол Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal
19:23 Хоккей «Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду
18:48 Футбол «Локомотив» опубликовал информацию о состоянии Мариу, Крыховяка и других футболистов
18:39 Теннис Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP
18:38 ММА Хабиб Нурмагомедов: Люблю животных, но охоту не приветствую
18:25 Футбол Жоау Мариу выбыл до конца года из-за перелома пальца
18:08 Бокс Эдуард Трояновский: С Заградником нужно быть крайне осторожным
15:49 Хоккей Ди-Джей Смит – о матче с «Каролиной»: Каждая наша ошибка завершалась голом, такое иногда случается
15:40 Футбол Александр Ерохин: Все понимают важность матча с Бельгией
15:20 Футбол Александр Ерохин: Думаю, что обыграть бельгийцев возможно
14:54 Футбол Задержанные после столкновений в Будапеште болельщики ЦСКА освобождены
14:40 Формула-1 «Ред Булл» объявил, что Албон останется напарником Ферстаппена в сезоне-2020
14:31 Формула-1 «Торо Россо» официально подтвердила, что Квят и Гасли останутся в команде на следующий год
14:17 Футбол «Если Акинфеев не вернется, могу попробовать». Ласицкене готова стать вратарем сборной (видео)
14:07 Формула-1 Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо»
13:52 Фигурное катание ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при
13:42 Хоккей Московское «Динамо» – Дону Черри: Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ»
13:39 Фигурное катание Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array