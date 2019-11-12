«Локомотив» победил «Сибирь» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Сибирь» завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В составе ярославского клуба отличились Магнус Пяярви-Свенссон и Антон Ландер.
Таким образом, «Локомотив» одержал третью победу за последние 4 матча, а «Сибирь» уступила во втором матче подряд.
14 ноября «Локо» примет «Нефтехимик», а «Сибирь» сыграет в тот же день встретится с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» – «Сибирь» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 3 Пяярви-Свенссон (Ландер); 2:0 – 58 Ландер
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