«Барыс» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений - Советский спорт
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12 ноября 2019 21:36ХоккейГичунцев Артур

«Барыс» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений

Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Хоккеисты «Барыса» нанесли поражение игрокам «Северстали» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.

В составе хозяев отличился Кирилл Капустин. Гости отыгрались благодаря точному броску Эрика Тангрэди, а в дополнительное время казахстанский клуб вырвал победу после гола Антона Сагадеева.

Таким образом, «Барыс» прервал серию из 5 поражений, а «Северсталь» уступила в 9 матче подряд.

14 ноября череповецкий клуб сыграет с «Авангардом», а «Барыс» в тот же день встретится с московским «Динамо».

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