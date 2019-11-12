«Барыс» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений

Хоккеисты «Барыса» нанесли поражение игрокам «Северстали» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1 ОТ.
В составе хозяев отличился Кирилл Капустин. Гости отыгрались благодаря точному броску Эрика Тангрэди, а в дополнительное время казахстанский клуб вырвал победу после гола Антона Сагадеева.
Таким образом, «Барыс» прервал серию из 5 поражений, а «Северсталь» уступила в 9 матче подряд.
14 ноября череповецкий клуб сыграет с «Авангардом», а «Барыс» в тот же день встретится с московским «Динамо».
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