«Ак Барс» всухую одолел «Авангард» - Советский спорт
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12 ноября 2019 21:57ХоккейГичунцев Артур

«Ак Барс» всухую одолел «Авангард»

Встреча прошла в Казани.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу хозяев – 3:0.

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведо.

Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова одержала вторую победу кряду, а клуб из Омска уступил в четвертом поединке за последние шесть матчей.

14 ноября «Авангард» сыграет с «Северсталью», а игроки «Ак Барса» встретятся с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» – «Авангард» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 25 Фисенко (Рукавишников, Лукоянов); 2:0 – 42 Кара (Галиев, Тихонов); 3:0 – 59 Азеведо

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