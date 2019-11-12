«Ак Барс» всухую одолел «Авангард»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу хозяев – 3:0.
В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведо.
Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова одержала вторую победу кряду, а клуб из Омска уступил в четвертом поединке за последние шесть матчей.
14 ноября «Авангард» сыграет с «Северсталью», а игроки «Ак Барса» встретятся с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Авангард» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: 1:0 – 25 Фисенко (Рукавишников, Лукоянов); 2:0 – 42 Кара (Галиев, Тихонов); 3:0 – 59 Азеведо
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