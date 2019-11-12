«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

Хоккеисты московского «Спартака» нанесли поражение игрокам ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2 ОТ.
В составе красно-белых отличись Михаил Юньков, а также Илья Зубов, оформивший дубль. У красно-синих по шайбе забросили Алексей Марченко и Александр Попов.
Таким образом, ЦСКА уступил во втором матче кряду, а «Спартак» выиграл 7-й матч из последних восьми.
14 ноября подопечные Олега Знарка сыграют с рижским «Динамо», а команда Игоря Никитина в тот же день примет «Салават Юлаев».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Спартак» – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: 0:1 – 9 Федоров (Федоров, Хохлачев); 0:2 – 11 Зубов (Никонцев); 1:2 – 13 Марченко (Капризов, Вей); 2:2 – 60 Попов; 2:3 – 65 Зубов
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