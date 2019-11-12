Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд Это случилось в поединке с нижегородским клубом.

Загрузка... Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Торпедо» завершился победой белорусской команды со счетом 6:5 Б. Таким образом, игроки «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд, а команда Дэвида Немировски уступила 5-й матч за последние 7 игр. 14 ноября «Торпедо» сыграет против «Сибири», а «Динамо» днем ранее сыграет с «Витязем». КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:5 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Паре (Мартынов, Принс), 03:37 – 1:0; Пулккинен (Спунер, Ковыршин, бол), 18:58 – 2:0; Веряев (Ильин, Бочаров), 24:07 – 2:1; Достанко (Демков, А. Костицын), 32:10 – 3:1; Белевич (Орлов, Ураков), 33:05 – 3:2; Аляев (Баранцев, Варнаков), 35:57 – 3:3; Паре (Достанко, Принс), 38:17 – 4:3; Шенфельд (Баранцев, бол), 41:07 – 4:4; Демков (А. Костицын, Ковыршин), 54:46 – 5:4; Шенфельд (Аляев), 58:01 – 5:5; Спунер (ШБ), 65:00 – 6:5