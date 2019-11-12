Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 22:35ХоккейГичунцев Артур

Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд

Это случилось в поединке с нижегородским клубом.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Торпедо» завершился победой белорусской команды со счетом 6:5 Б.

Таким образом, игроки «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд, а команда Дэвида Немировски уступила 5-й матч за последние 7 игр.

14 ноября «Торпедо» сыграет против «Сибири», а «Динамо» днем ранее сыграет с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:5 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Паре (Мартынов, Принс), 03:37 – 1:0; Пулккинен (Спунер, Ковыршин, бол), 18:58 – 2:0; Веряев (Ильин, Бочаров), 24:07 – 2:1; Достанко (Демков, А. Костицын), 32:10 – 3:1; Белевич (Орлов, Ураков), 33:05 – 3:2; Аляев (Баранцев, Варнаков), 35:57 – 3:3; Паре (Достанко, Принс), 38:17 – 4:3; Шенфельд (Баранцев, бол), 41:07 – 4:4; Демков (А. Костицын, Ковыршин), 54:46 – 5:4; Шенфельд (Аляев), 58:01 – 5:5; Спунер (ШБ), 65:00 – 6:5

В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира
Знарок снял проклятие ЦСКА С сентября 2013 года – шесть лет «Спартак» не побеждал ЦСКА. 12.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей жене о защите чести и достоинства. 12.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
Алексей Кудашов: Кто-то понравился, кто-то выпадал – уже есть ответы по некоторым игрокам Главный тренер сборной России – о выступлении команды на Кубке Карьяла. 10.11.2019 18:00 Хоккей Кузютина Елена
Новости
23:11 «Салават Юлаев» взял верх над рижским «Динамо»
22:35 Хоккей Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию из 11 поражений подряд
22:10 Хоккей «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
21:57 Хоккей «Ак Барс» всухую одолел «Авангард»
21:36 Хоккей «Барыс» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений
21:26 Хоккей «Локомотив» победил «Сибирь» в матче КХЛ
21:07 Футбол Квинси Промес: Может быть, однажды я вернусь в «Спартак»
20:30 Легкая атлетика Трехкратная чемпионка мира Ласицкене не прошла в финал премии «Спортсменка года»
20:04 Футбол Станислав Черчесов – о тренерской деятельности: Первое время я вообще ничего не понимал
19:41 Футбол Ван Дейк признан футболистом года по версии Goal
19:23 Хоккей «Металлург» обыграл «Трактор» и одержал 4-ю победу кряду
18:48 Футбол «Локомотив» опубликовал информацию о состоянии Мариу, Крыховяка и других футболистов
18:39 Теннис Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP
18:38 ММА Хабиб Нурмагомедов: Люблю животных, но охоту не приветствую
18:25 Футбол Жоау Мариу выбыл до конца года из-за перелома пальца
18:08 Бокс Эдуард Трояновский: С Заградником нужно быть крайне осторожным
15:49 Хоккей Ди-Джей Смит – о матче с «Каролиной»: Каждая наша ошибка завершалась голом, такое иногда случается
15:40 Футбол Александр Ерохин: Все понимают важность матча с Бельгией
15:20 Футбол Александр Ерохин: Думаю, что обыграть бельгийцев возможно
14:54 Футбол Задержанные после столкновений в Будапеште болельщики ЦСКА освобождены
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array