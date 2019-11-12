«Салават Юлаев» взял верх над рижским «Динамо» Встреча прошла на домашней арене латвийского клуба.

Хоккеисты рижского «Динамо» уступили игрокам «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:2 ОТ.

В составе российского клуба отличились Дмитрий Кугрышев и Павел Коледов. У латвийцев шайбу забросил Нериюс Алишаускас.

Таким образом, игроки «Динамо» уступили в пятом матче кряду, а клуб из Уфы одержал вторую победу подряд.

14 ноября «Салават» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Динамо» в тот же день встретится со «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Салават Юлаев» – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кугрышев, 27:18 – 0:1; Алишаускас (Гегерис, Берзиньш), 35:54 – 1:1; Коледов (Бурмистров, Кугрышев), 62:05 – 1:2