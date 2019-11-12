Олег Знарок: Настраивать на ЦСКА парней не нужно

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после победы над ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).
«Зрелищная игра, но нервотрепка для тренеров. Хорошо сегодня сыграли, была настоящая командная игра. Почему прижались к воротам в конце основного времени? Может проброса боялись, да и смену перебегали там, подсели. Настраивать на ЦСКА парней не нужно. Против лидера команда всегда заряжена – с таким клубом играть интересно и трудно», – сказал Знарок на пресс-конференции.
ЦСКА уступил во втором матче кряду, а «Спартак» выиграл 7-й матч из последних восьми.
14 ноября подопечные Знарка сыграют с рижским «Динамо», а команда Игоря Никитина в тот же день примет «Салават Юлаев».
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