Олег Знарок: Настраивать на ЦСКА парней не нужно Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после победы над ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Зрелищная игра, но нервотрепка для тренеров. Хорошо сегодня сыграли, была настоящая командная игра. Почему прижались к воротам в конце основного времени? Может проброса боялись, да и смену перебегали там, подсели. Настраивать на ЦСКА парней не нужно. Против лидера команда всегда заряжена – с таким клубом играть интересно и трудно», – сказал Знарок на пресс-конференции.

ЦСКА уступил во втором матче кряду, а «Спартак» выиграл 7-й матч из последних восьми.

14 ноября подопечные Знарка сыграют с рижским «Динамо», а команда Игоря Никитина в тот же день примет «Салават Юлаев».