Игорь Никитин: Такие матчи будут мотивировать ребят Встреча прошла на домашней арене армейцев.

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги после поражения от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

«Неплохо играли ребята, сравняли в концовке. Потом овертайм – там уже что говорить… Повезло-не повезло. Выиграл «Спартак». В целом, у нас были хорошие моменты. Не хватает ли нам таких шайб как сегодня забил Попов? Согласен, они нужны. Мы обращаем на это внимание. Такие матчи будут мотивировать ребят. В том числе и подобные, трудовые шайбы», – сказал Никитин на пресс-конференции.

ЦСКА уступил во втором матче кряду, а «Спартак» выиграл 7-й матч из последних восьми.

14 ноября подопечные Олега Знарка сыграют с рижским «Динамо», а команда Никитина в тот же день примет «Салават Юлаев».