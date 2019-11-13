«Рейнджерс» победили «Питтсбург», Панарин продлил результативную серию до девяти матчей У Георгиева 30 отраженных бросков.

«Рейнджерс» нанесли поражение «Питтсбургу» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком был признан финн Каапо Какко, оформивший в ворота «пингвинов» свой первый дубль в НХЛ. Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин: благодаря голевой передаче он продлил свою результативную серию до девяти матчей, повторив личный рекорд. Теперь у 28-летнего российского нападающего 19 (8+11) очков в 16 играх.

Еще один российский нападающий «Рейнджерс» – Павел Бучневич сделал свою 12-ю голевую передачу в сезоне. А голкипер Александр Георгиев отразил 30 бросков и одержал четвертую победу в чемпионате. В составе «Питтсбурга» Евгений Малкин в пятый раз помог отличиться партнеру.

«Рейнджерс» набрали 18 очков и остаются на шестом месте в Столичном дивизионе. У «Питтсбурга» стало 22 очка и первое место в зоне wild card на Востоке.

В следующих матчах 14 ноября «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Тампой-Бэй», а 15 ноября «Питтсбург» – с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Питтсбург» – 3:2 OT (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Какко, 7. Фокс (Панарин), 20. Какко (Бучневич), 63 – Шульц (Малкин), 22. Макканн, 33 (бол).

Вратари: Георгиев (30/32) – Мюррей (24/27).