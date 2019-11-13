«Флорида» победила «Бостон», отыгравшись со счета 0:4 Бобровского заменили после четырех пропущенных шайб.

«Флорида» обыграла «Бостон» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая после второго периода со счетом 0:4.

Первой звездой стал форвард «пантер» Джонатан Юбердо, отметившийся тремя результативными передачами.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, пропустивший четыре гола за восемь минут, был заменен на Сэмюэла Монтембо во втором перерыве.

«Флорида» набрала 23 очка и поднялась на третье место в Атлантическом дивизионе. У лидирующего в дивизионе «Бостона» стало 26 очков.

В следующих матчах 14 ноября «Флорида» примет «Виннипег», а 15 ноября «Бостон» сыграет в гостях с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Флорида» – 4:5 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк, 32. Нордстрем, 35. Бьорк, 38 (бол). Хара, 40 – Экблад, 41. Ватрано, 46 (бол). Хоффман, 50 (бол). Яндл, 59. Хоффман (ПБ).

Вратари: Раск (25/29) – Бобровский (19/23), Монтембо (15/15).