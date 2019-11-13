Владимир Крикунов – о поражении от «Нефтехимика»: У нас на полную играли только болельщики «Динамо» не смогло прервать победную серию «Нефтехимика».

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:6) на «ВТБ Арене» в Москве.

«У нас в этом матче на полную играли только болельщики, – приводит «Р-Спорт» слова Крикунова. – К сожалению, мы только утром провели первое занятие в полном составе. Это даже была не тренировка, а именно раскатка. У нас есть немного времени, чтобы перестроиться».

Отметим, что у «Динамо» голы в матче забивали швед Андре Петерссон, Даниил Тарасов и Дмитрий Яшкин.

«Нефтехимик» одержал десятую победу подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Динамо» опустилось на пятое место на Западе. В следующем матче 14 ноября бело-голубые примут «Барыс».