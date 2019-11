«Лос-Анджелес» хочет обменять Ковальчука

«Лос-Анджелес» изучает варианты обмена форварда Ильи Ковальчука, сообщает журналист The Forth Period Дэвид Паньотта.

По информации источника, агенты 36-летнего российского нападающего содействуют клубу в этом вопросе. При этом в контракте Ковальчука прописан пункт о запрете на обмен. Таким образом, сам игрок должен согласиться сменить команду.

Kings have indeed been trying to move Kovalchuk recently, and I'm told his agent is assisting in trying to facilitate a trade. Kovalchuk has a full NMC, so he'll have a say in where he waives it to, if a trade can be figured out.