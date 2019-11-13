Владимир Тарасенко: Надеюсь, плечо заживет быстро, и я сыграю в этом сезоне Форвард «Сент-Луиса» выбыл на пять месяцев.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о своем восстановлении после травмы плеча.

«У меня и раньше бывали травмы, и так получалось, что я возвращался в строй раньше, чем ожидалось, – приводит слова 27-летнего игрока официальный сайт лиги. – Я надеюсь, что все получится и на этот раз. Я следую разработанному плану и надеюсь, что все заживет быстро. Тогда у меня будет шанс сыграть в этом сезоне».

Напомним, Тарасенко получил травму 24 октября в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2). После операции, состоявшейся 29 октября, клуб сообщил, что повторное обследование намечено через пять месяцев.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел 11 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «–2».