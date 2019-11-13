Евгений Малкин: Понимаем, что в отсутствие Летанга и Кросби должны работать усерднее Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение команды в гостевом матче против «Рейнджерс» (2:3 ОТ).

- Если мы хотим выигрывать, то должны играть лучше. Последние 40 минут были хороши, но матч длится 60 минут. Мы понимаем, что в отсутствие Сида, Тэнджера и Хорни должны работать усерднее, - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что из-за травм матч против команды из Нью-Йорка у «Пингвинз» пропускали защитник Крис Летанг, а также нападающие Сидни Кросби и Патрик Хорнквист.