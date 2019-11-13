Джон Таварес: Марнера невозможно заменить, но в целом «Торонто» должен справиться Капитан «Торонто» Джон Таварес считает, что «Мэйпл Лифс» смогут компенсировать потерю форварда Митча Марнера.

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- Я думаю, что все будет хорошо. Конечно, его невозможно заменить, если мы говорим о его мастерстве, о том, какой он игрок. Но команда в целом должна справиться, должна играть результативно. Каждый должен вносить свой вклад, делать все для результата, демонстрировать хороший хоккей, - передает слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

22-летний канадец получил повреждение в субботнем матче против «Филадельфии» (2:3 OT). В воскресенье Марнеру сделали МРТ, которое выявило растяжения связок голеностопа. Повторное обследование намечено через месяц.