СКА победил «Амур» в Хабаровске - Советский спорт
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13 ноября 2019 14:41ХоккейЛипкин Антон

СКА победил «Амур» в Хабаровске

«Амур» проиграл четвертый матч подряд.

СКА нанес поражение «Амуру» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард «Амура» Александр Горшков. Защитник СКА Данила Галенюк забросил ответную шайбу на последней минуте второго периода. После чего Артем Зуб и Кирилл Марченко принесли СКА победу.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и остается на последнем месте на Востоке. СКА набрал 34 очка и идет вторым на Западе.

В следующих матчах 15 ноября СКА сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар», а 17 ноября «Амур» примет «Йокерит».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Горшков, 18 – Галенюк, 40. Зуб, 45. Марченко, 50.

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