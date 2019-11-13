СКА победил «Амур» в Хабаровске «Амур» проиграл четвертый матч подряд.

СКА нанес поражение «Амуру» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард «Амура» Александр Горшков. Защитник СКА Данила Галенюк забросил ответную шайбу на последней минуте второго периода. После чего Артем Зуб и Кирилл Марченко принесли СКА победу.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и остается на последнем месте на Востоке. СКА набрал 34 очка и идет вторым на Западе.

В следующих матчах 15 ноября СКА сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар», а 17 ноября «Амур» примет «Йокерит».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Горшков, 18 – Галенюк, 40. Зуб, 45. Марченко, 50.