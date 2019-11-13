Алексей Кудашов: В начале матча было плохое движение, но потом разбегались СКА победил «Амур» в Хабаровске.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Всегда приятно здесь играть – полные трибуны, – сказал Кудашов на пресс-конференции. – Надо отметить, что болельщики СКА были представлены, поэтому отдельное им спасибо.

В начале плохое было движение, но потом разбегались, и стало лучше. Единственный негатив – это «пять на три», когда не забили. А так – нормально все».

Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард «Амура» Александр Горшков. Защитник СКА Данила Галенюк забросил ответную шайбу на последней минуте второго периода. После чего Артем Зуб и Кирилл Марченко принесли СКА победу.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и остается на последнем месте на Востоке. СКА набрал 34 очка и идет вторым на Западе.