«Йокерит» на выезде обыграл «Куньлунь»

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Алекси Халме (16-я минута), Марко Анттила (36) и Алекс Грант (46). У китайской команды отличились Райан Спроул (30) и Тайлер Вон (42).
Добавим, что в следующем матче «Куньлунь», потерпевший второе поражение подряд, на своем льду сыграет против СКА, а «Йокерит», одержавший вторую победу кряду, на выезде встретится с «Адмиралом».
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