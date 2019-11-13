«Йокерит» на выезде обыграл «Куньлунь» Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Алекси Халме (16-я минута), Марко Анттила (36) и Алекс Грант (46). У китайской команды отличились Райан Спроул (30) и Тайлер Вон (42).

Добавим, что в следующем матче «Куньлунь», потерпевший второе поражение подряд, на своем льду сыграет против СКА, а «Йокерит», одержавший вторую победу кряду, на выезде встретится с «Адмиралом».