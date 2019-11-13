Вячеслав Быков: Ковальчук доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков – о ситуации с российским нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

- На мой взгляд, можно любого игрока «утопить», а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Все это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу. Этот игрок доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества, поэтому для меня это полностью непонятная ситуация, - приводит слова Быкова «Чемпионат».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил матч с «Миннесотой», после чего появилась информация о том, что клуб может вывести его из состава или обменять.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. Контракт игрока с «королями» рассчитан до 2021 года.