Андрей Николишин: Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин – о ситуации с российским нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

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- В «Лос-Анджелесе» дают понять, что они поставили на Илье крест как на игроке и хотят от него избавиться. «Кингз» хотят либо обменять его, либо пытаются расторгнуть контракт с наименьшими потерями для себя. Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр и только тренироваться, все очень просто.

Что значит, заслуживает или нет Ковальчук такого отношения? Мы же не говорим о нем сейчас как о личности. Это исключительно спортивная составляющая. Когда у тебя игрок получает $ 6 млн и при этом набирает девять очков в 17 матчах и имеет показатель «-10», то это, конечно, не устраивает клуб, - приводит слова Николишина «Чемпионат».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил матч с «Миннесотой», после чего появилась информация о том, что клуб может вывести его из состава или обменять.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. Контракт игрока с «королями» рассчитан до 2021 года.