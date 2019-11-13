Андрей Николишин: Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 ноября 2019 19:17Хоккей

Андрей Николишин: Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин – о ситуации с российским нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком.

- В «Лос-Анджелесе» дают понять, что они поставили на Илье крест как на игроке и хотят от него избавиться. «Кингз» хотят либо обменять его, либо пытаются расторгнуть контракт с наименьшими потерями для себя. Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр и только тренироваться, все очень просто.

Что значит, заслуживает или нет Ковальчук такого отношения? Мы же не говорим о нем сейчас как о личности. Это исключительно спортивная составляющая. Когда у тебя игрок получает $ 6 млн и при этом набирает девять очков в 17 матчах и имеет показатель «-10», то это, конечно, не устраивает клуб, - приводит слова Николишина «Чемпионат».

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил матч с «Миннесотой», после чего появилась информация о том, что клуб может вывести его из состава или обменять.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. Контракт игрока с «королями» рассчитан до 2021 года.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Показать высокий результат можно только по русской традиции «вопреки» Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
Александр Егоров: Нанести травму лбом нельзя Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС остановился на самых резонансных моментах тура. 11.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:17 Хоккей Андрей Николишин: Если Ковальчук не снимет запрет на обмен, то будет сидеть без игр
19:03 Хоккей Вячеслав Быков: Ковальчук доказал свою состоятельность, профессионализм и бомбардирские качества
19:00 Футбол Юношеская сборная России сыграла вничью с Косово в матче отбора к Евро-2020
18:39 Футбол Капитан «Айтрахта», сбивший с ног тренера, дисквалифицирован до конца декабря (видео)
18:29 Теннис В субботу Бердых объявит о завершении карьеры
18:26 Футбол ФИФА объявила о назначении Венгера (фото)
18:19 Футбол Жиру может перейти в «Челси»
18:07 Футбол Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди
17:53 Футбол «Краснодар-2» в гостях разгромил «Енисей»
17:39 Футбол «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа»
17:22 Хоккей «Йокерит» на выезде обыграл «Куньлунь»
17:06 Олимпиада WADA готовится снизить ответственность спортсменов за употребление кокаина
16:59 Футбол Ла Лига официально объявила, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря
16:46 Футбол Игорь Коновалов: Сейчас никуда не рвусь из «Рубина»
16:33 Футбол Квинси Промес: Каррера всегда был честен с командой
16:31 Футбол Валерий Непомнящий: Шансы сборной России в матче с Бельгией не безнадежны
16:29 Футбол Алекс Крал: Тедеско поменял тактику, которая работает правильно
16:27 Футбол «Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром»
16:22 Футбол Квинси Промес: Знаю все, что происходит в «Спартаке»
16:15 Хоккей Гретцки предложили возглавить сборную Канады по хоккею
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array