Сергей Бобровский: Я недоволен собой и не ищу оправданий Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:4 Б).

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- Я недоволен собой и не ищу оправданий. При этом я верю, что только работая над собой, ты становишься лучше. Именно это я и стараюсь делать, несмотря ни на что. И надеюсь, это в итоге отразится на моих показателях, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в матче против «Бостона» Бобровский отразил 19 бросков из 23 трех и во втором перерыве при счете 0:4 был заменен на 23-летнего Сэма Монтембо.