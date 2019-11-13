Ковальчук в ближайшее время может покинуть «Лос-Анджелес» «Лос-Анджелес» готов расстаться с российским форвардом Ильей Ковальчуком.

Как сообщает The Hockey News со ссылкой на собственные источники, процесс расставания находится на завершающей стадии.

Напомним, 36-летний Ковальчук пропустил матч с «Миннесотой», после чего появилась информация о том, что клуб может вывести его из состава или обменять.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «–10» и 12 минутах штрафа. Контракт игрока с «королями» рассчитан до 2021 года.

Добавим, что Ковальчук в июне 2018 года подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму 18,75 миллиона долларов.