«Витязь» проиграл в гостях минскому «Динамо» Таким образом, белорусский клуб одержал вторую победу кряду.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Витязь» завершился в пользу хозяев – 4:3.

В составе столичного клуба дубль оформил Райан Спунер. Еще две шайбы забросили Артем Демков и Никита Крыскин. У гостей отличились Святослав Гребенщиков, Вилле Лаюнен и Александр Семин.

Следующий матч подмосковный клуб проведет 15 ноября. В этот день команде предстоит матч с рижским «Динамо», а белорусский клуб сыграет днем позже с омским «Авангардом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Витязь» – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 10 Демков (Костицын, Крыскин); 1:1 – 11 Гребенщиков (Йормакка, Аалтонен); 1:2 – 13 Лаюнен (Аалтонен); 2:2 – 20 Спунер (Демков, Энрот); 2:3 – 29 Семин (Лаюнен); 3:3 – 31 Крыскин (Пулккинен); 4:3 – 34 Спунер