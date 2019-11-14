Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» Форвард «столичных» реализовал решающий буллит.

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«Вашингтон» победил «Филадельфию» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «столичных» Евгений Кузнецов, реализовавший решающий буллит, был признан второй звездой матча. А лучшим игроком стал голкипер «летчиков» Картер Харт, отразивший 35 бросков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 24 минуты 36 секунд, нанес два броска, провел пять силовых приемов и заблокировал два броска соперника.

В составе «Филадельфии» защитник Иван Проворов отметился восьмой результативной передачей в сезоне.

«Вашингтон» продлил серию с набранными очками до 13 игр и нанес «Филадельфии» первое поражение в пяти матчах. «Столичные» набрали 32 очка и продолжают лидировать во всей лиге, у «Филадельфии» 23 очка и третье место в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 15 ноября «Вашингтон» примет «Монреаль», а «Филадельфия» сыграет в гостях с «Оттавой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Вашингтон» – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Жиру (Проворов), 47 (бол) – Лайпсик, 7. Кузнецов (ПБ).