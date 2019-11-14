23 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» победить «Торонто» У российского голкипера шестая победа в сезоне.

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«Айлендерс» нанесли поражение «Торонто» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «островитян» Энтони Бовилье, забросивший две шайбы.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 из 27 бросков и одержал свою шестую победу в сезоне. Отметим, что капитан «Торонто» Джон Таварес набрал 2 (1+1) очка в матче с клубом, в котором он провел девять лет.

«Айлендерс», продлившие серию с набранными очками до 13 игр, набрали 27 очков и продолжают занимать второе место в Столичном дивизионе. «Торонто», потерпевший третье поражение подряд, располагается с 22 очками на втором месте в зоне wild card на Востоке.

В следующих матчах 15 ноября «Торонто» примет «Бостон», а 16 ноября «Айлендерс» сыграют в гостях с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Торонто» – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Голы: Барзэл, 15. Бовилье, 20 (бол), 37. Брассар, 49 (бол). Сизикас, 58 – Капанен, 21. Нюландер, 32. Холл, 59. Таварес, 60.

Вратари: Варламов (23/27) – Андерсен (25/29).