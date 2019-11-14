«Даллас» победил «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ Гурьянов сделал четвертую передачу в сезоне.

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«Даллас» выиграл у «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «огоньков» Кэм Тальбо, отразивший 29 из 31 броска соперника.

Форвард «звезд» Денис Гурьянов принял участие в первой заброшенной шайбе команды, отметившись четвертой результативной передачей в сезоне. Теперь на счету 22-летнего российского нападающего 8 (4+4) очков в 15 матчах.

«Даллас» продлил свою серию с набранными очками до шести матчей и с 20 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе. У «Калгари» 23 очка и первое место в зоне wild card на Западе.

В следующих матчах 14 ноября «Даллас» сыграет в гостях с «Ванкувером», а 16 ноября «Калгари» – с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Даллас» – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Монахан, 50 (бол) – Павелски (Гурьянов), 24 (бол), 59. Даулинг, 47.