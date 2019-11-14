«Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд Кейн набрал три очка.

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«Чикаго» выиграл у «Вегаса» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив серию поражений «золотых рыцарей» до четырех игр.

Первой звездой был признан форвард «черных ястребов» Патрик Кейн, набравший 3 (1+2) очка.

У «Чикаго» стало 18 очков, и команда остается на шестом месте в Центральном дивизионе. У «Вегаса» осталось 21 очко и пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Чикаго» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а «Вегас» – с «Лос-Анджелесом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Чикаго» – 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Голы: Каррье, 3. Карлссон, 7 (бол). Шмидт, 60 – Кейн, 7. де Хаан, 25. Густафссон, 25. Дак, 44. Строум, 57.