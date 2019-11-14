«Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 ноября 2019 10:09ХоккейЛипкин Антон

«Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд

Кейн набрал три очка.

«Чикаго» выиграл у «Вегаса» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив серию поражений «золотых рыцарей» до четырех игр.

Первой звездой был признан форвард «черных ястребов» Патрик Кейн, набравший 3 (1+2) очка.

У «Чикаго» стало 18 очков, и команда остается на шестом месте в Центральном дивизионе. У «Вегаса» осталось 21 очко и пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

В следующих матчах 16 ноября «Чикаго» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а «Вегас» – с «Лос-Анджелесом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Чикаго» – 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
Голы: Каррье, 3. Карлссон, 7 (бол). Шмидт, 60 – Кейн, 7. де Хаан, 25. Густафссон, 25. Дак, 44. Строум, 57.

Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке Карьяла. Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Оттава» победила «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Адвокат Сергей Жорин: Глушакову надо определиться, что было в бане – оргия или сбор Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал иск полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова к своей бывшей жене о защите чести и достоинства. 12.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
10:33 ММА Российский боец UFC арестован по делу о похищении человека и вымогательстве
10:33 Футбол Сандро Тонали: Не пугает, что президент «Брешии» не хочет продавать меня даже за 300 миллионов евро
10:19 Теннис Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня
10:09 Хоккей «Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд
10:02 Хоккей «Даллас» победил «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ
09:52 Хоккей 23 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» победить «Торонто»
09:39 Хоккей «Оттава» победила «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ
09:31 Хоккей Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
01:48 Футбол Ибрагимович: Благодарю «Лос-Анджелес Гэлакси», здесь я снова почувствовал себя живым
01:28 ММА Отец Нурмагомедова: У Хабиба нет времени реагировать на выпады Макгрегора
00:59 Теннис Зверев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР
00:31 Футбол Луис Суарес: Создать мне конкуренцию – хорошая идея
00:02 Баскетбол «Локомотив-Кубань» уступил «Венеции», потерпев 4-е поражение подряд в Еврокубке
23:43 Футбол Доменико Тедеско: Были предложения из Германии, но я решил попробовать себя в большом клубе
23:23 Футбол Андрей Талалаев: Если в судействе ничего не изменится, «Ротор» можно поздравить с выходом в РПЛ
23:05 Теннис Даниил Медведев – журналистам: Я не сдался, вам показалось
22:42 Баскетбол УНИКС проиграл на выезде словенской «Цедевите»
22:14 Хоккей «Витязь» проиграл в гостях минскому «Динамо»
22:03 ММА Хорхе Масвидаль – после победы над Диасом: Макгрегор больше не открывает свой рот
21:51 Бокс Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array