«Чикаго» нанес «Вегасу» четвертое поражение подряд

«Чикаго» выиграл у «Вегаса» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив серию поражений «золотых рыцарей» до четырех игр.
Первой звездой был признан форвард «черных ястребов» Патрик Кейн, набравший 3 (1+2) очка.
У «Чикаго» стало 18 очков, и команда остается на шестом месте в Центральном дивизионе. У «Вегаса» осталось 21 очко и пятое место в Тихоокеанском дивизионе.
В следующих матчах 16 ноября «Чикаго» сыграет в гостях с «Нэшвиллом», а «Вегас» – с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Чикаго» – 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
Голы: Каррье, 3. Карлссон, 7 (бол). Шмидт, 60 – Кейн, 7. де Хаан, 25. Густафссон, 25. Дак, 44. Строум, 57.
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