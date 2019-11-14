Сергей Бобровский: Я недоволен собой и не ищу оправданий У российского голкипера шесть побед в 15 матчах за «Флориду».

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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:4 Б) высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

31-летний российский вратарь пропустил четыре гола во втором периоде и был заменен, после чего команда смогла отыграться со счета 0:4 и вырвать победу в серии буллитов.

«Я недоволен собой и не ищу оправданий, – приводит слова Бобровского официальный сайт лиги. – При этом я верю, что, только работая над собой, ты становишься лучше. Именно это я и стараюсь делать, несмотря ни на что. И надеюсь, это в итоге отразится на моих показателях».

В нынешнем сезоне, который стал первым для Бобровского во «Флориде», он одержал шесть побед в 15 матчах, отразил 88,1 процента бросков при коэффициенте надежности 3,52 гола за игру.