Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились «Торонто» занимает первое место в зоне wild card на Востоке.

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Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5) высказался о выступлении команды в начале сезона.

«По итогам 20 матчей мы недовольны тем, чего добились, – приводит слова Бэбкока официальный сайт лиги. – Мы считаем, что можем играть лучше. Мы сами поставили себя в такое положение и сами должны из него выбраться».

Отметим, что поражение от «островитян» стало для «кленовых листьев» третьим подряд.

В 20 матчах у «Торонто» 22 очка и второе место в зоне wild card в Восточной конференции. В следующем матче 15 ноября команда сыграет дома с «Бостоном».