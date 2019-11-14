Лаури Марьямяки: «Куньлунь» был лучше, но «Йокериту» повезло «Йокерит» победил «Куньлунь Ред Стар» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2) на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Мы знали, что этот выезд не будет легким, но все-таки что-то пошло неправильно в нашей подготовке, потому что мы не так уж хорошо играли первые 40 минут, – приводит слова Марьямяки официальный сайт китайского клуба. – Последними 20 я доволен, это было солидно, и, конечно, результат хорош. Хозяева были лучше, но нам повезло, и мы победили».

Напомним, голы у «Йокерита» забили Алекси Хальме, Марко Анттила и канадец Алекс Грант.

«Йокерит» набрал 29 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. В следующем матче 15 ноября «джокеры» сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке.