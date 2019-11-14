Курт Фрейзер: «Куньлунь» опять не может забить, и это нас губит «Куньлунь» проиграл «Йокериту» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал поражение от «Йокерита» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Разочаровывающий вечер, – приводит слова канадца официальный сайт клуба. – Ты играешь так хорошо два периода и не можешь реализовать свои моменты, потом получаешь пару ненужных удалений и даешь сопернику шанс, который он использует…

Это был тяжелый матч для нас. Матч, который мы должны были выигрывать. Но опять мы не можем забить, и это нас губит».

Напомним, «Куньлунь» дважды отыгрывался по ходу матча благодаря голам канадцев Райана Спрула и Тайлера Вонга.

У китайской команды осталось 26 очков и десятое место в Восточной конференции. В следующем матче 15 ноября «драконы» сыграют со СКА.